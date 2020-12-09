10 Aralık Perşembe su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSU

10 Aralık Perşembe tarihinde, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi verileri, İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi sitelerinde günlük olarak yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olarak önlem almaları amacıyla kamuoyuna duyurulan su kesintilerine biz de haberimizde yer verdik. İşte 10 Aralık perşembe su kesintisi detayları...

10 ARALIK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 10 Aralık Perşembe günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

10 ARALIK PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 10 Aralık Perşembe günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

10 ARALIK PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 10 Aralık Perşembe günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.