10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Şemikler Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K. ve Ender B. kontrolündeki iki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında araçlar, kaldırımda bulunan Ömer F.B., hamile Kumral Ö. ve bebek arabasındaki 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı.

ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 bebeğin hastanede hayatını kaybettiği kazanın ardından araç sürücüleri gözaltına alındı. Şoförlerden Ender B.’nin 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.