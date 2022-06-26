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10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı.

10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Şemikler Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K. ve Ender B. kontrolündeki iki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında araçlar, kaldırımda bulunan Ömer F.B., hamile Kumral Ö. ve bebek arabasındaki 10 aylık  Amine Azra Bakan’a çarptı. 

10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 bebeğin hastanede hayatını kaybettiği kazanın ardından araç sürücüleri gözaltına alındı. Şoförlerden Ender B.’nin 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

10 aylık bebek feci şekilde can verdi! Denizli'de yaşanan trafik kazasında 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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