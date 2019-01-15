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10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi A.E.S., ilçenin Behice köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. A.E.S sorgusunun ardından sevk edildiği Pazar Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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