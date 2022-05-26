10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

Düşük maaşlar, iş yükünün giderek artması ve uygunsuz çalışma koşullarıyla birlikte birçok doktor görevinden istifa etti. Pandemiden bu yana olan istifalarla birlikte devlet hastanelerine randevu bulunmazken, Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş aralığındaki emekli doktorlar için ilan açtı. Doç Dr. Ali İhsan Ökten pandemi yasağının kalkmasıyla 10 bin doktorun istifa ettiği bilgisini verdi.

"DOKTOR GÖÇÜ ARTTIKÇA İŞ YÜKÜ ARTIYOR"

Yaşanan bu çoklu istifaların sebebinin düşük maaşlar, çalışma koşullarının giderek kötüleşmesine bağlayan Ökten, "Bir doktor arkadaşımız neredeyse günde 100 hastaya bakıyor. Çalışma koşullarının getirdiği tükenmişlik sendromu kamudan kaçışı hızlandırıyor. Doktor göçü arttıkça kalanların iş yükü artıyor. Bu da kaçışı daha da hızlandıracak” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın asistan doktor ve emekli doktorları göreve çağırması ile ilgili olarak da sağlık hizmetlerinin niteliğinin düştüğün ve emekli doktorları göreve çağırmanın Bakanlığın ayıbı olduğunu söyleyerek, "Emekli doktor arkadaşlarımız da geçinemedikleri için mecburen başvuru yapıyorlar." dedi.