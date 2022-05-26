İnstagram fenomeni Ebru Sever Türk, başörtüsünü bıraktıktan sonra açıkladı! "İllallah etmiştim, iyiyim böyle"BİM'de bu Cuma dev indirim şöleni başladı! 8 TL'den başlayan fiyatlar "Bu fiyata bu ürün!" dedirtti! Acele edin, kapan kaçıyor!10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildiBorsa güne yükselişle başladı! İşte borsa için kritik veriler...ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeŞeker fiyatlarına ithalat çözümü! Gümrük ücreti alınmayacakFenerbahçe, sağ bek transferi için harekete geçti! Mert Müldür ve Bünyamin Balcı listede! İşte istenen bonservis bedeli...Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandıDeprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Oğuz Gündoğdu'nun biyografisi...AFAD acı haberi duyurdu: Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Doç Dr. Ali İhsan Ökten pandemi nedeniyle istifa yasağının kalkmasının ardından 10 bin doktorun istifa ettiğini söyledi. Ökten istifaların sebebinin düşük maaşlar ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden dolayı olduğu bilgisini verdi.

10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

Düşük maaşlar, iş yükünün giderek artması ve uygunsuz çalışma koşullarıyla birlikte birçok doktor görevinden istifa etti. Pandemiden bu yana olan istifalarla birlikte devlet hastanelerine randevu bulunmazken, Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş aralığındaki emekli doktorlar için ilan açtı. Doç Dr. Ali İhsan Ökten pandemi yasağının kalkmasıyla 10 bin doktorun istifa ettiği bilgisini verdi.

10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

"DOKTOR GÖÇÜ ARTTIKÇA İŞ YÜKÜ ARTIYOR"

Yaşanan bu çoklu istifaların sebebinin düşük maaşlar, çalışma koşullarının giderek kötüleşmesine bağlayan Ökten, "Bir doktor arkadaşımız neredeyse günde 100 hastaya bakıyor. Çalışma koşullarının getirdiği tükenmişlik sendromu kamudan kaçışı hızlandırıyor. Doktor göçü arttıkça kalanların iş yükü artıyor. Bu da kaçışı daha da hızlandıracak” şeklinde konuştu.

10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

Sağlık Bakanlığı'nın asistan doktor ve emekli doktorları göreve çağırması ile ilgili olarak da sağlık hizmetlerinin niteliğinin düştüğün ve emekli doktorları göreve çağırmanın Bakanlığın ayıbı olduğunu söyleyerek, "Emekli doktor arkadaşlarımız da geçinemedikleri için mecburen başvuru yapıyorlar." dedi.

10 bin doktor iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı emekli doktorları göreve çağırdı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT