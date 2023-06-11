10 bin TL'den az maaş alan emekliler dikkat! Maaşa ek 9000 TL verilecek: O banka duyurdu

Emekliler için Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesi konusunda beklenen açıklamalar sonunda geldi. Öncelikle, en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine yükseltileceği öngörülüyor. Ayrıca, asgari ücretin refah payıyla birlikte 10.900 TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu önemli gelişme, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, Kurban Bayramı ikramiyesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2.000 TL artış müjdesi verilmişti. Ancak uzmanlar, bu tür fiyat artışlarının bütçe yetkisinin TBMM'de olduğunu ve meclis kararı olmadan KHK ile artırılamayacağını belirtti. Dolayısıyla, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı hala belirsizliğini koruyor.

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DENİZBANK GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI





Ancak, bugün Denizbank'tan emekliler için sevindirici bir duyuru geldi. Denizbank, emekli promosyon ücretlerinin 10 bin TL'ye kadar çıkarıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 0 - 3.499 TL arası emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 7.000 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 9.000 TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 10.000 TL promosyon ücreti verileceği belirtildi.

Denizbank tarafından yapılan açıklamalarda, emeklilere verilecek promosyon ücretlerinin bu şekilde belirlendiği ve ödemelerin yapılacağı ifade edildi.

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Bu gelişmeler, emeklilerin maaşlarında ve ikramiyelerinde artışlar olacağına dair umutları güçlendiriyor. Hem maaş zammı hem de promosyon ücretlerinin yükseltilmesi, emeklilerin ekonomik durumlarını destekleyerek daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.

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