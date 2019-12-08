10 bin TL’lik orcik kazanını çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da orcik yapımında kullanılan 10 bin TL değerindeki kazanı çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orcik (Cevizli Sucuk) yapımında kullanılan 10 bin TL değerindeki kazan çalındı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Ö.F.G,H.Ç ve G.Ç olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan kazan ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA