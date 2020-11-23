10 dil bilip sokakta yaşayan adamın dramı yürekleri sızlattı!
10 dil bilen, 70’den fazla ülke gezip Türkiye'ye geldikten sonra banklarda yatan 58 yaşındaki Aykan Gözeri isimli kişinin hikaye dinleyenleri hayrete düşürdü. ''Memleketimde ölmek istiyorum'' diyen Gözeri'nin o hikayesini anlattığı anlar kameralara böyle yansıdı.
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23 Kasım 2020 Pazartesi 14:14
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