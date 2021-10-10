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  3. 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var...

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:45 Kanunsuz Topraklar
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

04:00Muhteşem Kraliçe

06:05Yeşil Deniz

08:50Payitaht "Abdülhamid"

11:50Enine Boyuna (Canlı)

13:00Savaşın Efsaneleri

14:00Dünya Hali (Altyazılı)

15:40Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Teşkilat (Altyazılı)

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30Sarayın Lezzetleri

06:00Muasır

06:30Tiyatro Dünyası

07:00Dünya Müzik Gelenekleri

07:20Müzelerin Yıldızları

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00İzler Suretler

08:20Bir Kare Bir Anlam

08:30Kelimeler ve Şeyler

09:30Anjelika Akbar İle Sesler

10:00Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''

11:30Eşik

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Bir Resim Bir Hikaye

13:30Viyana Filarmoni Orkestrası Barcelona Konseri

15:00Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:30Geziyorum

17:00Konser Zamanı

18:00Tarihin Ruhu

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sarayın Lezzetleri

19:30Muhayyelat

20:00Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yabancı Sinema: Siyah Elmaslar (Diamantes Negros)

23:45Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şabaniye

10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 EKİM 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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