10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
10 EKİM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var...
10 EKİM 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
10 EKİM 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
10 EKİM 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
10 EKİM 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:45 Kanunsuz Topraklar
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
10 EKİM 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
04:00Muhteşem Kraliçe
06:05Yeşil Deniz
08:50Payitaht "Abdülhamid"
11:50Enine Boyuna (Canlı)
13:00Savaşın Efsaneleri
14:00Dünya Hali (Altyazılı)
15:40Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00Teşkilat (Altyazılı)
10 EKİM 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30Sarayın Lezzetleri
06:00Muasır
06:30Tiyatro Dünyası
07:00Dünya Müzik Gelenekleri
07:20Müzelerin Yıldızları
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00İzler Suretler
08:20Bir Kare Bir Anlam
08:30Kelimeler ve Şeyler
09:30Anjelika Akbar İle Sesler
10:00Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''
11:30Eşik
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Bir Resim Bir Hikaye
13:30Viyana Filarmoni Orkestrası Barcelona Konseri
15:00Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:30Geziyorum
17:00Konser Zamanı
18:00Tarihin Ruhu
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sarayın Lezzetleri
19:30Muhayyelat
20:00Batıya Doğru Akan Nehir
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Arşivden Konserler
21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00Yabancı Sinema: Siyah Elmaslar (Diamantes Negros)
23:45Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''
10 EKİM 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şabaniye
10 EKİM 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)