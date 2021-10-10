TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

10 EKİM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var...

10 EKİM 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

15:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

10 EKİM 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

10 EKİM 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

10 EKİM 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:45 Kanunsuz Topraklar

16:45 Yalancılar ve Mumları

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

10 EKİM 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

04:00Muhteşem Kraliçe

06:05Yeşil Deniz

08:50Payitaht "Abdülhamid"

11:50Enine Boyuna (Canlı)

13:00Savaşın Efsaneleri

14:00Dünya Hali (Altyazılı)

15:40Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Teşkilat (Altyazılı)

10 EKİM 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30Sarayın Lezzetleri

06:00Muasır

06:30Tiyatro Dünyası

07:00Dünya Müzik Gelenekleri

07:20Müzelerin Yıldızları

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00İzler Suretler

08:20Bir Kare Bir Anlam

08:30Kelimeler ve Şeyler

09:30Anjelika Akbar İle Sesler

10:00Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''

11:30Eşik

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Bir Resim Bir Hikaye

13:30Viyana Filarmoni Orkestrası Barcelona Konseri

15:00Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

15:30Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:30Geziyorum

17:00Konser Zamanı

18:00Tarihin Ruhu

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sarayın Lezzetleri

19:30Muhayyelat

20:00Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yabancı Sinema: Siyah Elmaslar (Diamantes Negros)

23:45Western: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''

10 EKİM 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şabaniye

10 EKİM 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Kırmızı Oda

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)