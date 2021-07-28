Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 10 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 EYLÜL 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Eylül 2021 Cuma oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:30

Yunanistan - Türkiye

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri

Beach Soccer TV



13:00

Nagoya - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:30

Pohang - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

Ulsan - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



17:45

Emirates Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Khorfakkan - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Klubi 04 - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Mioveni - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Riteriai - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

Zlate Moravce - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Legion - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:30

Gnistan - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

TPS Turku - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

FC Midtjylland - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:30

F.Amager - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Austria II - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Floridsdorfer - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Horn - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Kapfenberg Bulls - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Al Sharjah - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Esbjerg - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

ND Gorica - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Brondby IF - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

UTA Arad - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Excelsior - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

FC Emmen - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

De Graafschap - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong AZ - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong PSV - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Oss - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Roda - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

SC Telstar - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

VVV Venlo - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Deinze - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:25

BW Linz - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Benevento - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Club Brugge - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Lorient - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Sporting Gijon - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

