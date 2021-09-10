10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT2'de!
10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü izleyiciyle buluşuyor. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 10 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Yeryüzü ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Müzelerin Yıldızları
05:20 Ahenk
05:30 Pera Konserleri
06:20 Berceste
06:30 Hayat Sanat
07:00 Aramızda Müzik Var
07:45 İzler Suretler
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Opera Dünyası
10:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
11:00 Koleksiyoner
11:30 Dünya Müzik Gelenekleri
11:45 Türkiye Atlası
11:50 Destansı Kareler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:10 Müzelerin Yıldızları
15:15 Yeryüzleri
15:30 Anjelika Akbar İle Sesler
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
21:15 Yeryüzleri
21:30 Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler