10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT2'de! 10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü izleyiciyle buluşuyor. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 10 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Yeryüzü ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 Müzelerin Yıldızları 05:20 Ahenk 05:30 Pera Konserleri 06:20 Berceste 06:30 Hayat Sanat 07:00 Aramızda Müzik Var 07:45 İzler Suretler 08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 09:00 Eskici 09:30 Opera Dünyası 10:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 11:00 Koleksiyoner 11:30 Dünya Müzik Gelenekleri 11:45 Türkiye Atlası 11:50 Destansı Kareler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:10 Müzelerin Yıldızları 15:15 Yeryüzleri 15:30 Anjelika Akbar İle Sesler 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:45 Fotoğraflar 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden 21:15 Yeryüzleri 21:30 Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries) 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler