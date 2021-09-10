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  3. 10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT2'de!

10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT2'de!

10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü izleyiciyle buluşuyor. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

10 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 10 Eylül Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Yeryüzü ekranlarda olurken, saatler 21.30'ı gösterdiğinde  Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Müzelerin Yıldızları

05:20 Ahenk

05:30 Pera Konserleri

06:20 Berceste

06:30 Hayat Sanat

07:00 Aramızda Müzik Var

07:45 İzler Suretler

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Opera Dünyası

10:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

11:00 Koleksiyoner

11:30 Dünya Müzik Gelenekleri

11:45 Türkiye Atlası

11:50 Destansı Kareler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:10 Müzelerin Yıldızları

15:15 Yeryüzleri

15:30 Anjelika Akbar İle Sesler

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden

21:15 Yeryüzleri

21:30 Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 

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