10 Eylül 2021Cuma On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 10 Eylül Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 10 Eylül Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 10 Eylül 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

10 EYLÜL CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 Eylül Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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ON NUMARA 6 EYLÜL 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Eylül Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 04 06 07 16 20 23 25

36 39 44 49 51 52 56 58

62 63 67 69 70 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...