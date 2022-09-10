10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

"10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklamalara yer verildi. Özellikle Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 10 Eylül 2022 Cuma bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

"10 Eylül 2022 Pazar bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Bu sabah gözünü bulutlu havaya açan vatandaşlar "10 Eylül 2022 Pazar hava durumu" konu başlığında göz gezdiriyor. Meteorolojiden rüzgar uyarısı geldi. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

10 EYLÜL 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

RÜZGAR: Genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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