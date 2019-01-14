10 günde 58 evi soyan hırsızlar adliyede (2)
Bolu'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muhmmed Ali Yıldırım, Mehmet...
TUTUKLANDILAR
Bolu'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muhmmed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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