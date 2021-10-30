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  3. 10 gündür haber alınamıyordu! Daireden kötü kokular gelince ortaya çıktı!

10 gündür haber alınamıyordu! Daireden kötü kokular gelince ortaya çıktı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Nuri Yerlikaya' evinde ölü bulundu.

10 gündür haber alınamıyordu! Daireden kötü kokular gelince ortaya çıktı!

Akçakoca'ya bağlı Yalı Mahallesi, Bahadır Yalçın Caddesi Yerlikaya Apartmanı'nda Nuri Yerlikaya'dan haber alamayan yakınları, yaşadığı daireye bakmaya gitti.

Daireden kötü kokuların geldiğini fark eden yakınları kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerlikaya'nın yerde hareketsiz yattığını gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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