10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız sezon finaliyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına yer verdik. 13.15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken akşam ise ilgiyle izlenen dizi Camdaki Kız sezon finaliyle ekrana ara veriyor...
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla aratılıyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanal Neler Oluyor Hayatta? programıyla devam ediyor. Akşam ise her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Camdaki Kız sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Camdaki Kız
CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ
Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.
Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.