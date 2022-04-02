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10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

10 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2022 Cuma maç programı...

10 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


14:00
Güney Kore - Paraguay
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

18:00
Finlandiya - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yayın Yok

19:00
Azerbaycan - Slovakya
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

19:00
Danimarka - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00
Türkiye - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

21:00
Kosova - İngiltere
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45
Avusturya - Fransa
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Danimarka - Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

Bölge Gündem Editör Ekibi
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