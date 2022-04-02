10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2022 Cuma maç programı...

10 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



14:00

Güney Kore - Paraguay

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

18:00

Finlandiya - Norveç

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yayın Yok

19:00

Azerbaycan - Slovakya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

19:00

Danimarka - İskoçya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00

Türkiye - Kazakistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

21:00

Kosova - İngiltere

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45

Avusturya - Fransa

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Danimarka - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus