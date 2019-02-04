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  3. 10 ilde FETÖ soruşturması: 20 askere gözaltı kararı

10 ilde FETÖ soruşturması: 20 askere gözaltı kararı

KIRIKKALE merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde FETÖ soruşturması: 20 askere gözaltı kararı

KIRIKKALE merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ'da 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

DHA

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