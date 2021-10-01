Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

01:00

Santiago Wanderers - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



01:00

Confianca - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Operario - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Cruzeiro - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Gremio - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



13:00

Sakaryaspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Ankara Demir - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Eskişehirspor - Ispartaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



17:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



20:45

Barcelona - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Koge - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Benfica - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Lyon - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube