10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
01:00
Santiago Wanderers - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
01:00
Confianca - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Operario - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Cruzeiro - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Gremio - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
13:00
Sakaryaspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Ankara Demir - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Eskişehirspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
17:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
20:45
Barcelona - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Koge - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Benfica - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Lyon - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube