Fikren ve Ruhen anlaşamadılar! Sadi Celil Cengiz ve Hilal Yıldırım 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi!Çekirge Ötleğeni ne demek, TDK'ya göre Çekirge Ötleğeni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 10 Kasım 2021 Çarşamba | Yengeçler için huzurlu ve mutlu bir gün, Akrepler hata yapmamaya dikkat!La Casa de Papel'e Neymar'ın ardından 2 yıldız isim daha!45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete açıldı!Altın fiyatları arşa çıktı! Almak isteyenin cebi yanacak, yatırım yapan keyif yapacak! İşte 10 Kasım serbest piyasa güncel altın fiyatları10 Kasım 2021 günün spor manşetleri | Fenerbahçe için 5 teknik direktör adayı!İşbir Sentetik halka arz ne zaman? İşbir Sentetik halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz koduİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 10 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Kasım 2021
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

10 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

01:00
Santiago Wanderers - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

01:00
Confianca - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Operario - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Cruzeiro - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Gremio - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

13:00
Sakaryaspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Ankara Demir - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Eskişehirspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

17:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

20:45
Barcelona - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45
Koge - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Benfica - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Lyon - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1032
557
580
232
233
432
704
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT