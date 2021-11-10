10 Kasım Çarşamba günkü Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. 10 Kasım Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Şans Topu'nun 10 Kasım Çarşamba günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 10 KASIM 2021

10 Kasım Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar açıklanır açıklanmaz sitemizde güncel olarak paylaşılacaktır. Anlık takip olacağı için sayfayı sürekli yenilemenizi öneririz.

MERAK EDENLER İÇİN

7 Kasım Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

02 21 29 31 32 + 08 (joker)

Şans Topu'nun 7 Kasım Pazar günü gerçekleşen çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 4 kişi 6.670,70 TL, 4+1 bilen 40 kişi 667,05 TL, 4 bilen 618 kişi 53,95 TL, 3+1 bilen bin 596 kişi 25,05 TL, 3 bilen 19 bin 511 kişi 8,20 TL, 2+1 bilen 14 bin 347 kişi 10,20 TL, 1+1 bilen 51 bin 547 kişi 2,50 TL ve 0+1 bilen 52 bin 477 kişi 4,40 TL kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

SEN SEÇ

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.