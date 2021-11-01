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10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021

10 Kasım'ın yaklaşmasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e özlem ve saygı sunma amacıyla milyonlarca vatandaş Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Vatandaşlar bu anlamlı güne katılım sağlamak istediği için ziyaret saatlerini merak eder hale geldi. İşte, 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021...

10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma için milyonlarca vatandaşımız Anıtkabir'de hazır halde bulunacak. Ata'mızı saygı, sevgi, özlem ve minnetle anacak olan vatandaşlarımız bu özel günün ziyaretçi saatlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, 10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021 haberimizde. İşte Anıtkabir ziyaretçi saatleri...

10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021

10 KASIM ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etti. Atatürk’ün ölümünün ardından her yıl 10 Kasım, Atatürk’ü Anma Günü olarak kabul edilmiştir. 10 Kasım anlam ve önemi açısından Ata’yı anma, anlama, hafızaları tazeleme günüdür. Bugün Atamızın naaşını binlerce kişi ziyaret edecektir.

10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00’da açılacak ve akşam da saat 22.00’a kadar açık durumda bulunacaktır.

10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021

ANITKABİR ZİYARETÇİ SAATLERİ 2021

Anıtkabir ziyaret saatleri yılın 360 günü aynı değildir. Bazı özel günlerde ve tarihlerde ziyaret saatleri ile çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Anıtkabir sabah saat 09:00’da ziyaretlere açılır ve akşamları da saat 16.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretlere kapanır.

Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış saatleri özel gün ve haftalarda Genelkurmay Başkanlığı tarafından programlara göre değiştirilmektedir. Saat değişiklikleri www.devlette.com sitesinden duyurulmaktadır. 1 Şubat 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.00 saat aralığında açıktır. 15 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında saat 09.00-17.00'de ve 1 Kasım 31 Ocak tarihleri arasında 09:00-16:00 saatlerinde ziyarete açık olacaktır.

10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

 

AÇILIŞ

KAPANIŞ

01 Şubat - 14 Mayıs

09.00

16.30

15 Mayıs - 31 Ekim

09.00

17.00

01 Kasım - 31 Ocak

09.00

16.00

Anıtkabir yukarıda belirtilen saatler arasında her gün ziyarete açıktır.

10 Kasım Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021​​​​​​​

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

Anıtkabir, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının yer aldığı anıt mezardır. Ankara'da Anıttepe’de yani eski adıyla Rasattepe’de yer almaktadır. Anıttepe, Ankara Kalesi’ni en iyi görebilen konumdadır. Aynı zamanda İsmet İnönü’nün de kabri Anıtkabir içerisinde yer almaktadır. Ata’mıza saygılarını sunmak ve ebedi istirahathanesini görmek isteyen milyonlarca vatandaşımız her sene Anıtkabir’i ziyaret etmektedir.

Anıtkabir yerli ve yabancı milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bunun sebebi Atatürk’ün sadece ülkemizde saygı duyulan birisi olmadığı ve tüm dünyada en saygın devlet adamlarından bir tanesi, bir deha olarak kabul edilmesinden kaynaklıdır.

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