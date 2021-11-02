10 Kasım Atatürk'ü anma gününde her yıl ülkemizde çeşitli etkinlikler yapılarak Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu yıl da 10 Kasım yaklaştıkça vatandaşların aklına kamu kurumlarının çalışıp çalışmayacağı sorusu geliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 10 Kasım devlet kurumları açık mı? 10 Kasım 2021 Çarşamba kamu kurumları çalışıyor mu? Soruları araştırılıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

10 KASIM DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

10 Kasım günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler ile Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak saygı ve minnetimizi dile getiririz. Ancak vatandaşlar 10 Kasım'ın resmi tatil olduğu yanılgısına düşebiliyor. 10 Kasım resmi tatil olarak sayılmamaktadır. Bu kapsamda devlet kurumları sadece resmi tatil, bayram ve hafta sonları hizmet vermediği için, 10 Kasım günü devlet kurumları açık olacak.

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

Kamu kurumları resmi tatil günlerinde hizmet vermediği için vatandaşlar 10 Kasım 2021 Çarşamba günü de tatil olduğunu düşünebilmektedir. Ancak 10 Kasım günü ülkemizde resmi tatil ilan edilmemiştir. Bu yüzden 10 Kasım 2021 Çarşamba günü kamu kurumları normal çalışma saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gün 10 Kasım'a denk gelmiştir. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk her yıl bugünde çeşitli etkinliklerle birlikte anılır. 10-16 Kasım haftası; Atatürk'ün yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı bu günde, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir. İnsanlar Atatürk'ü anarak ona duyduğu saygı ve minneti dile getirir.

10 KASIM'DA NE OLDU?

Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Mustafa Kemal Atatürk'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve tedavisi için Avrupa'dan doktorlar getirildi. Ancak ne yazık ki Atatürk'ün vücudu tedavilere yanıt vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etti. Atatürk'ün naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanmaktadır. 10-16 Kasım tarihlerini içeren hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında büyük rol üstlenen ve fedakarlık gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Tüm hayatını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Bu yüzden 10 Kasım günü tüm Türkiye'nin kalbinde yeri olan önemli bir gündür. Bugünde Atatürk anılarak yaptıklarına karşı minnet gösterilir.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a artık kısa bir süre kaldı. Türk milletinin matem olarak kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım, bu yıl 10 Kasım 2021 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu yıl Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümü.