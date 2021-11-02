Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın bu yıl hangi güne denk geldiği merak edilirken aynı zamanda okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde '10 Kasım hangi güne denk geliyor 2021? Okullar ve iş yerleri tatil mi?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2021? OKULAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, hiçbir zaman resmi tatil olmamıştır. Bayrakların yarıya indiği 10 Kasım'da saat 9:05'de saygıyla anma törenleri düzenlenmektedir. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için tüm okullar, devlet kurumları, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam etmektedir. Bu yıl 10 Kasım Çarşamba gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'DA NE OLDU?

Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Mustafa Kemal Atatürk'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve tedavisi için Avrupa'dan doktorlar getirildi. Ancak ne yazık ki Atatürk'ün vücudu tedavilere yanıt vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etti. Atatürk'ün naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanmaktadır. 10-16 Kasım tarihlerini içeren hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında büyük rol üstlenen ve fedakarlık gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Tüm hayatını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Bu yüzden 10 Kasım günü tüm Türkiye'nin kalbinde yeri olan önemli bir gündür. Bugünde Atatürk anılarak yaptıklarına karşı minnet gösterilir.