Kargoların çalışma saatleri 10 Kasım Çarşamba gününün gelmesiyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 10 Kasım resmi tatil olmamakla birlikte kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Çarşamba günü, tüm Türkiye'de çeşitli törenlerle anılacak. Peki, 10 Kasım kargolar açık mı ? 2021 Kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte kargo çalışma saatleri

10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım'da kargolar açık olacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmadığı için kargolar açık sayılıyor. Kargo, hastane, PTT ve noter gibi kurumlar da resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Ancak Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için bu kurumlar da açık olacaklar. Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler. Kargoların çalışma saatleri 10 Kasım'da değişiklik göstermeyecek.

KARGOLAR KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR? 2021 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.