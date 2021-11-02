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10 Kasım pano etkinlikleri 2021 | 10 Kasım lise, ilkokul, ortaokul pano fikirleri, görselleri 2021

10 Kasım, Atatürk'ün milletine veda ettiği tarihte, öğrenciler sınıflarında bulunan panoları Atatürk detaylarıyla doldurmak istiyor. Haberimizde "10 Kasım pano etkinlikleri 2021 | 10 Kasım lise, ilkokul, ortaokul pano fikirleri, görselleri 2021" konu başlıklarına yönelik görsellere ve fikirlere yer verdik.

10 Kasım pano etkinlikleri 2021 | 10 Kasım lise, ilkokul, ortaokul pano fikirleri, görselleri 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine veda ettiği tarih olan 10 Kasım 1938'den bu yana, Türk halkı başta olmak üzere, tüm dünyada her yıl bu hüzünlü veda anılmaya devam ediyor. Bu sene Atamızın vefatının 83. yılında evlatları onun için çeşitli etkinlikler ve törenler düzenleyecek, Mustafa Kemal Paşa için öğrenciler sınıflarında yer alan panoları düzenlemek istiyor. İşte 110 Kasım pano etkinlikleri 2021 | 10 Kasım lise, ilkokul, ortaokul pano fikirleri, görselleri 2021

10 KASIM PANO ETKİNLİKLERİ 2021 | 10 KASIM LİSE, İLKOKUL, ORTAOKUL PANO FİKİRLERİ, GÖRSELLERİ 2021

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde öğretmenler ve öğrenciler, ders işlenen sınıflarında yer alan panolarda Atatürk köşesi hazırlamak istiyor. Bunun için 10 Kasım pano fikirleri ve etkinliklerine göz atıyorlar. 

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