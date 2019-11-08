  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 10 Kasım pano şablonları örnekleri videosu

10 Kasım pano şablonları örnekleri videosu

10 Kasım 2019 yaklaşırken öğretmen ve öğrenciler tarafından çok araştırılmaya başlandı. Haberimizde sizler için en yeni, en kolay 10 Kasım panolarını derledik.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygı ve rahmetle anılacak. Bu kapsamda düzenlenecek tören ve etkinliklerde okunacak 10 kasım şiirleri, yapılacak konuşmaların yanı sıra hazırlanacak 10 kasım panoları da özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair pano çalışmalarını bir araya getirdik.

 

08 Kasım 2019 Cuma 11:10

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Çukur 75.bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 75.bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı
10 Kasım pano şablonları örnekleri videosu
10 Kasım pano şablonları örnekleri videosu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu
Türkiye ile Rusya üçüncü ortak devriyeye başladı
Türkiye ile Rusya üçüncü ortak devriyeye başladı
8 Kasım Pazartesi altın ne kadar?
8 Kasım Pazartesi altın ne kadar?
Otizmli öğrencileri yuhalayan velileri organize eden muhtar: "Hafif otistiğe karşı değiliz"
Otizmli öğrencileri yuhalayan velileri organize eden muhtar: "Hafif otistiğe karşı değiliz"
Fatih'te siyanür içerek intihar eden kardeşlerin kullandığı bardaklar görüntülendi
Fatih'te siyanür içerek intihar eden kardeşlerin kullandığı bardaklar görüntülendi
8 Kasım Cuma dolar ne kadar?
8 Kasım Cuma dolar ne kadar?
Nuray Sayarı'dan aşk isteyenlere özel ritüel
Nuray Sayarı'dan aşk isteyenlere özel ritüel
Mevlid kandili mesajları nedir? Mevlid kandili mesajları 2019 resimli kısa ve öz
Mevlid kandili mesajları nedir? Mevlid kandili mesajları 2019 resimli kısa ve öz