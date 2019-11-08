10 Kasım pano şablonları örnekleri videosu
10 Kasım 2019 yaklaşırken öğretmen ve öğrenciler tarafından çok araştırılmaya başlandı. Haberimizde sizler için en yeni, en kolay 10 Kasım panolarını derledik.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygı ve rahmetle anılacak. Bu kapsamda düzenlenecek tören ve etkinliklerde okunacak 10 kasım şiirleri, yapılacak konuşmaların yanı sıra hazırlanacak 10 kasım panoları da özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair pano çalışmalarını bir araya getirdik.
08 Kasım 2019 Cuma 11:10
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