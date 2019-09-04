10 Kasım resmi tatil mi 2019? 10 Kasım'da okullar tatil mi?
10 Kasım 2019 resmi tatil mi? 10 Kasım resmi tatili ne zaman kaldırıldı? Okullar tatil mi? 10 Kasım hangi gün? soruları internette çokça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. 10 Kasım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte de arama motorlarında bugünün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki 10 Kasım 2019 resmi tatil mi? 10 Kasım resmi tatili ne zaman kaldırıldı? Okullar tatil mi? 10 Kasım hangi gün? Tüm detaylar haberimizde...
10 KASIM 2019 RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.
10 Kasım Salı günü okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir
10 KASIM’DA NELER YAPILIR?
10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.
10 KASIM'IN ÖNEMİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etti. Gazi Atatürk'ün ölümünün ardından her yıl 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, 10-16 Kasım tarihleri ise Atatürk Haftası olarak kabul edilmiştir. 10 Kasım anlam ve önemi açısından çok anlamlı bir gündür. Üzerinden geçen 78 yıla rağmen Atatürk, Türk halkının aklında fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. 10 Kasım anlam ve önemi açısından Ata'yı anma, anlama, hafızaları tazeleme günüdür.
Atatürk, Türk milleti için sadece Türk Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmesinden, örgütlemesinden dolayı değil, fikirlerinden dolayı da önemli bir simge haline gelmiştir. Millete Cumhuriyet ve Demokrasi gibi kavramları sahiplendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine getirebilme, gericiliğin önünde durmanın mücadelelerini vermiştir Gazi Atatürk. 10 Kasım anlam ve önemini anlamak aslında Atatürk'ün fikirlerini anlamaktır. Atatürk'ün ve şehitlerimizin miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebebini anlamaktır. 10 Kasım anlamı ve önemi Türkiye Cumhuriyeti'ni daima ileri taşımaktır.
10 Kasım ve Atatürk Haftası bizler için Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılama günleridir. Bugünlerde Ata'yı her zamankinden daha iyi anlamalı, onun gösterdiği hedefe odaklanmalıyız. Türkiye'yi bilimde, teknolojide, ekonomide ileri taşımalı ve bunları yaparken iyi insan, iyi vatandaş olmanın mücadelesini vermeliyiz.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NASIL?
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ
Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.
Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı.
Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.
16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı.
Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.
ATATÜRK ÖLMEDEN ÖNCE NE SÖYLEDİ?
Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi.
Dr. Ali Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün komaya girdiğinde söylediği son söz 'Aleykümselam' sözüdür. 8 Kasım günü Atatürk saat 18.30'da Dr. Neşet Ömer İrdelp muayene için, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Paşam dilinizi dışarı çıkarır mısınız?' deyince Atatürk dilini dışarı çıkardı. Ardından, Dr. İrdelp 'Biraz daha uzatır mısınız?' diye sordu. Bunun üzerine Atatürk dilini tamamen içeri çekip sağına döndü. Orada birisiyle konuşur gibi 'Aleykümselam' dedi ve derin bir komaya girdi. Bundan 38 saat 5 dakika sonra yani 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te tıbben ölümü gerçekleşti."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NELER SÖYLENDİ?
Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De GAULLE - Fransa
O Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sagladı. BaşarılarıTürkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı yakın doğunun tarihini değiştirdi.
Times Gazetesi - Birleşik Krallık
Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.
Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
Albert LEBRUN - Fransız Cumhurbaskanı
İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.
Noelle Gazetesi - Fransa
Çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi.
Fransiz Excelsior Gazetesi
Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri.
Le Jour-Echo de Paris
Atatürk'un yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.
Noell Roger Gazetesi - Fransa
Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu dağ başındaki haydutlarlaMustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardıteker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
Fransız Basbakanı BRIAND (1921)
Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: "Görüyorsunuz ya" dedi. "Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum." Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef'in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...
George BENNES - Vu Gazetesi- Fransa (1938)
O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN - Afgan Kralı
Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yep yeni güçlü bir millet yaratmış essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
Ma Shao-Cheng (Çinli Yazar)
Atatürk yalnız Türk Milleti'nin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
Bayan Sucheta KRIPALANI - Hint Parlamento Heyeti Başkanı
10 KASIM ŞİİRLERİ NELERDİR?
10 KASIM GÜNÜ
Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.
Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk’ü.
Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,
Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.
Ona sunucağız bugün derdiğimiz çiçekleri.
Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.
Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,
Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.
Birkan Soylu
ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ
Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Birkan Soylu
10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, Senin gittigince!
Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken,
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.
F. Hüsnü DAĞLARCA
10 KASIM GELİNCE
Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah bir bulut gelir,
Anıtkabir üstüne.
Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah çiçekler açar,
Çankaya tepelerinde.
Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah güvercinler uçar,
Ankara’nın üzerinde.
Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Gökyüzü siyah olur,
Ülkenin her yerinde.
Birkan Soylu
ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR
Yurdumun kurtuluşunda,
Türkiye’min kuruluşunda,
Milletimin mutluluğunda,
Atatürk’ün imzası var.
Cumhuriyetin temelinde,
Yeniliklerin hepsinde,
Devletin yükselişinde,
Atatürk’ün imzası var.
İlkelerin tamamında,
Özgürlüğün yolunda,
Toplumsal kalkınmada,
Atatürk’ün imzası var.
Birkan Soylu
ÖZLEDİM
Ona olan saygım,
Hiç değişmedi,
10 Kasım’da özledim,
O büyük önderi.
Ona olan sevgim,
Artarak derinleşti,
10 Kasım’da özledim,
O büyük lideri.
Birkan Soylu
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜLER
Yanık Ömer
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor.
Yanık Ömer, yiğit Ömer övünmeden yaşıyor.
Kurtuluş savaşında yirmi sekiz yaşında,
Mangasının başında, taşıyor.
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.
Savaş biter, Yanık Ömer köye döner;
Köylü bütün bayram eder.
Yanık Ömer kutlanır,
Nişanlısı mutlulanır.
Hey, Yanık Ömer attan iner,
Pembegül'e bağlar kemer,
Köylülere gider haber;
Düğüne, düğüne...
Eline kına yakar, başına teller takar,
Belinde altın kemer, öyle alana çıkar.
Pembegül allanır, pullanır.
Yanık ömer'in köyüne düğün alayı yollanır.
***
Kırmızı Gülün Alı Var
Kırmızı gülün alı var (aman aman)
Her gün ağlasam da yeri var
Bugün benim efkarım var (aman aman)
Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni
Kırmızı gülü budarlar (aman aman)
Altına meclis kurarlar
Güzeli candan severler (aman aman)
Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni
Kırmızı gülün pürçeği (aman aman)
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yarsız döşeği (aman aman)
Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni
***
Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor
Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor (Efem)
Yanıyor Da Memet Efem De Üşümüş De Donuyor
Boncuklu Da Gelin Ortalıkta Dönüyor Da Dönüyor
Aslanım Da Efeler Vay Vay
Gar Mı Yağıp Dayareng6me'nın Dağına
Memet Ağam Da Oturu Da Vermiş Efelerin De Sağına
Çıkam Haden Der Şu Dağların Başına Da Başına
Aslanım Da Efeler Vay Vay
***
Çökertme
Çökertmeden çıktımda Halilim
Aman başım selamet
Çökertmeden çıktımda Halilim
Aman başım selamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Arkadaşım İbrahim çavuş
Allah'ına emanet
Arkadaşım İbrahim çavuş
Allah'ına emanet
Burası da aspat değil Halilim
Aman bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman
Kurşun yarası
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
Kolcular gelirse Halilim
Nerelere kaçalım
Kolcular gelirse Halilim
Nerelere kaçalım
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
***
Ata Barı
Bahçası Var Bağı Var
Ayvası Var Narı Var
Atamızdan Yadigâr
Bizde Atabarı Var
Uzun Uzun Kamışlar
Ucuni Budamışlar
Benim Ela Gözlümü
Askera Yollamışlar
Ben Bir Uzun Kamışım
Yoluna Dikilmişim
İster Al İster Alma
Arnuva Yazılmışım
Buray Baba Evidur
Tahtaları Kevidur
Çalın Vurun Oynayın
Burası Düğün Yeridur
Atabaridur Bari
Bahçada Gördüm Yarı
Sesledim Ses Vermadi
Ağladı Zarı Zarı
***
Sarı Zeybek
Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman
Yağmur yağar silahları efem ıslanır
Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman
Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına
Karşı dağı aman duman duman bürüdü aman
Üçyüz atlı beş yüz yaya efem yürüdü
Sarı zeybek aman şu cihanda biridi aman
Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına
***
Yemen Türküsü
Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır
Mehlede Ölüm Yok Bu Ne Şivandır
Şu Yemen Elleri Ne De Yamandır
Ano Yemen'dir Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor Acep Nedendir
Şu Dağın Ardında Redif Sesi Var
Varın Bakın Çantasında Nesi Var
Bir Çift Pabuç İle Bir De Fesi Var
Burası Muş'tur Yolu Yokuştur
Giden Gelmiyor Acep Ne İştir
Kışlanın Önünde Çalınır Sazlar
Ayağım Yalınayak Yüreğim Sızlar
Yemen'e Gidene Ağlıyor Kızlar
Burası Muş'tur Yolu Yokuştur
Giden Gelmiyor Acep Ne İştir
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