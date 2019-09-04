10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. 10 Kasım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte de arama motorlarında bugünün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki 10 Kasım 2019 resmi tatil mi? 10 Kasım resmi tatili ne zaman kaldırıldı? Okullar tatil mi? 10 Kasım hangi gün? Tüm detaylar haberimizde...

10 KASIM 2019 RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.

10 Kasım Salı günü okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir

10 KASIM’DA NELER YAPILIR?

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etti. Gazi Atatürk'ün ölümünün ardından her yıl 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, 10-16 Kasım tarihleri ise Atatürk Haftası olarak kabul edilmiştir. 10 Kasım anlam ve önemi açısından çok anlamlı bir gündür. Üzerinden geçen 78 yıla rağmen Atatürk, Türk halkının aklında fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. 10 Kasım anlam ve önemi açısından Ata'yı anma, anlama, hafızaları tazeleme günüdür.

Atatürk, Türk milleti için sadece Türk Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmesinden, örgütlemesinden dolayı değil, fikirlerinden dolayı da önemli bir simge haline gelmiştir. Millete Cumhuriyet ve Demokrasi gibi kavramları sahiplendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine getirebilme, gericiliğin önünde durmanın mücadelelerini vermiştir Gazi Atatürk. 10 Kasım anlam ve önemini anlamak aslında Atatürk'ün fikirlerini anlamaktır. Atatürk'ün ve şehitlerimizin miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebebini anlamaktır. 10 Kasım anlamı ve önemi Türkiye Cumhuriyeti'ni daima ileri taşımaktır.

10 Kasım ve Atatürk Haftası bizler için Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılama günleridir. Bugünlerde Ata'yı her zamankinden daha iyi anlamalı, onun gösterdiği hedefe odaklanmalıyız. Türkiye'yi bilimde, teknolojide, ekonomide ileri taşımalı ve bunları yaparken iyi insan, iyi vatandaş olmanın mücadelesini vermeliyiz.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ NASIL?

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı.

Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı.

Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.

ATATÜRK ÖLMEDEN ÖNCE NE SÖYLEDİ?

Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi.

Dr. Ali Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün komaya girdiğinde söylediği son söz 'Aleykümselam' sözüdür. 8 Kasım günü Atatürk saat 18.30'da Dr. Neşet Ömer İrdelp muayene için, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Paşam dilinizi dışarı çıkarır mısınız?' deyince Atatürk dilini dışarı çıkardı. Ardından, Dr. İrdelp 'Biraz daha uzatır mısınız?' diye sordu. Bunun üzerine Atatürk dilini tamamen içeri çekip sağına döndü. Orada birisiyle konuşur gibi 'Aleykümselam' dedi ve derin bir komaya girdi. Bundan 38 saat 5 dakika sonra yani 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te tıbben ölümü gerçekleşti."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NELER SÖYLENDİ?

Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

Charles De GAULLE - Fransa

O Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sagladı. BaşarılarıTürkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı yakın doğunun tarihini değiştirdi.

Times Gazetesi - Birleşik Krallık

Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.

Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Albert LEBRUN - Fransız Cumhurbaskanı

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.

Noelle Gazetesi - Fransa

Çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi.

Fransiz Excelsior Gazetesi

Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri.

Le Jour-Echo de Paris

Atatürk'un yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Noell Roger Gazetesi - Fransa

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu dağ başındaki haydutlarlaMustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:

"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardıteker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

Fransız Basbakanı BRIAND (1921)

Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: "Görüyorsunuz ya" dedi. "Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum." Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef'in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...

George BENNES - Vu Gazetesi- Fransa (1938)

O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Emanullah HAN - Afgan Kralı

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yep yeni güçlü bir millet yaratmış essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Ma Shao-Cheng (Çinli Yazar)

Atatürk yalnız Türk Milleti'nin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Bayan Sucheta KRIPALANI - Hint Parlamento Heyeti Başkanı

10 KASIM ŞİİRLERİ NELERDİR?

10 KASIM GÜNÜ

Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.

Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk’ü.

Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,

Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.

Ona sunucağız bugün derdiğimiz çiçekleri.

Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.

Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,

Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Birkan Soylu

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

10 KASIM GELİNCE

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah bir bulut gelir,

Anıtkabir üstüne.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah çiçekler açar,

Çankaya tepelerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah güvercinler uçar,

Ankara’nın üzerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Gökyüzü siyah olur,

Ülkenin her yerinde.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

Yurdumun kurtuluşunda,

Türkiye’min kuruluşunda,

Milletimin mutluluğunda,

Atatürk’ün imzası var.

Cumhuriyetin temelinde,

Yeniliklerin hepsinde,

Devletin yükselişinde,

Atatürk’ün imzası var.

İlkelerin tamamında,

Özgürlüğün yolunda,

Toplumsal kalkınmada,

Atatürk’ün imzası var.

Birkan Soylu

ÖZLEDİM

Ona olan saygım,

Hiç değişmedi,

10 Kasım’da özledim,

O büyük önderi.

Ona olan sevgim,

Artarak derinleşti,

10 Kasım’da özledim,

O büyük lideri.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜLER

Yanık Ömer

Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor.

Yanık Ömer, yiğit Ömer övünmeden yaşıyor.

Kurtuluş savaşında yirmi sekiz yaşında,

Mangasının başında, taşıyor.

Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.

Savaş biter, Yanık Ömer köye döner;

Köylü bütün bayram eder.

Yanık Ömer kutlanır,

Nişanlısı mutlulanır.

Hey, Yanık Ömer attan iner,

Pembegül'e bağlar kemer,

Köylülere gider haber;

Düğüne, düğüne...

Eline kına yakar, başına teller takar,

Belinde altın kemer, öyle alana çıkar.

Pembegül allanır, pullanır.

Yanık ömer'in köyüne düğün alayı yollanır.

***

Kırmızı Gülün Alı Var

Kırmızı gülün alı var (aman aman)

Her gün ağlasam da yeri var

Bugün benim efkarım var (aman aman)

Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni

Kırmızı gülü budarlar (aman aman)

Altına meclis kurarlar

Güzeli candan severler (aman aman)

Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni

Kırmızı gülün pürçeği (aman aman)

Yar önünde oynar köçeği

Neyleyim yarsız döşeği (aman aman)

Ah bu gönül arzuler seni seni yar seni

***

Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor

Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor (Efem)

Yanıyor Da Memet Efem De Üşümüş De Donuyor

Boncuklu Da Gelin Ortalıkta Dönüyor Da Dönüyor

Aslanım Da Efeler Vay Vay

Gar Mı Yağıp Dayareng6me'nın Dağına

Memet Ağam Da Oturu Da Vermiş Efelerin De Sağına

Çıkam Haden Der Şu Dağların Başına Da Başına

Aslanım Da Efeler Vay Vay

***

Çökertme

Çökertmeden çıktımda Halilim

Aman başım selamet

Çökertmeden çıktımda Halilim

Aman başım selamet

Bitez de yalısına varmadan Halilim

Aman koptu kıyamet

Bitez de yalısına varmadan Halilim

Aman koptu kıyamet

Arkadaşım İbrahim çavuş

Allah'ına emanet

Arkadaşım İbrahim çavuş

Allah'ına emanet

Burası da aspat değil Halilim

Aman bitez yalısı

Ciğerime ateş saldı aman

Kurşun yarası

Gidelim gidelim Halilim

Çökertmeye varalım

Gidelim gidelim Halilim

Çökertmeye varalım

Kolcular gelirse Halilim

Nerelere kaçalım

Kolcular gelirse Halilim

Nerelere kaçalım

Teslim olmayalım Halilim

Aman kurşun saçalım

***

Ata Barı

Bahçası Var Bağı Var

Ayvası Var Narı Var

Atamızdan Yadigâr

Bizde Atabarı Var

Uzun Uzun Kamışlar

Ucuni Budamışlar

Benim Ela Gözlümü

Askera Yollamışlar

Ben Bir Uzun Kamışım

Yoluna Dikilmişim

İster Al İster Alma

Arnuva Yazılmışım

Buray Baba Evidur

Tahtaları Kevidur

Çalın Vurun Oynayın

Burası Düğün Yeridur

Atabaridur Bari

Bahçada Gördüm Yarı

Sesledim Ses Vermadi

Ağladı Zarı Zarı

***

Sarı Zeybek

Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman

Yağmur yağar silahları efem ıslanır

Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına

Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

Karşı dağı aman duman duman bürüdü aman

Üçyüz atlı beş yüz yaya efem yürüdü

Sarı zeybek aman şu cihanda biridi aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına

Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

***

Yemen Türküsü

Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır

Mehlede Ölüm Yok Bu Ne Şivandır

Şu Yemen Elleri Ne De Yamandır

Ano Yemen'dir Gülü Çemendir

Giden Gelmiyor Acep Nedendir

Şu Dağın Ardında Redif Sesi Var

Varın Bakın Çantasında Nesi Var

Bir Çift Pabuç İle Bir De Fesi Var

Burası Muş'tur Yolu Yokuştur

Giden Gelmiyor Acep Ne İştir

Kışlanın Önünde Çalınır Sazlar

Ayağım Yalınayak Yüreğim Sızlar

Yemen'e Gidene Ağlıyor Kızlar

Burası Muş'tur Yolu Yokuştur

Giden Gelmiyor Acep Ne İştir