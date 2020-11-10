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  3. 10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!

10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken diğer illerde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arttığı yurdumuzda kuvvetli rüzgarda etkisini gösterecek.

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10 Kasım 2020 Salı 08:53
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