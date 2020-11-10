10 Kasım'da canlı yayında skandal olay! NTV'nin yayınını zorla sonlandırdılar
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sene-i devriyesinin 82. yılında Anıtkabir'den canlı yayın yapan NTV kanalı muhabiri, görevliler tarafından yayının sonlandırmasını isteyince şaşkınlığını gizleyemedi. Stüdyodaki sunucunun da hayrete düştüğü o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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10 Kasım 2020 Salı 15:38
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