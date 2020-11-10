10 Kasım'da canlı yayında skandal olay! NTV'nin yayınını zorla sonlandırdılar

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sene-i devriyesinin 82. yılında Anıtkabir'den canlı yayın yapan NTV kanalı muhabiri, görevliler tarafından yayının sonlandırmasını isteyince şaşkınlığını gizleyemedi. Stüdyodaki sunucunun da hayrete düştüğü o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.