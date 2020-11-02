10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Her sene törenlerle karşılanan 10 Kasım bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. Okullarda çeşitli etkinliklerle de değerlendirilen gün için resmi tatil mi, okul tatili olacak mı? gibi sorular gündeme geldi. Peki 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı 2020? 10 kasımda okula gitmek zorunlu mu? 10 kasımda resmi tatil var mı?

10 KASIM RESMİ TATİL VAR MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugün içerisinde saat 09:05 geçe törenler yapılıyor. 10 Kasım bu yıl Salı gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'da okullar açıktır. Herhangi bir tatil söz konusu değildir.

10 KASIM'DA OKUL VAR MI 2020?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için tatil yapılmamaktadır.

10 KASIM NEDİR?

Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

10 KASIM 1938'DE NE OLDU?

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.