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  3. 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör propagandası yapan kişi linç edildi!

10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör propagandası yapan kişi linç edildi!

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için saat 9.05'te iş yerindeki çalışanlarını saygı duruşunda bulunmaya davet eden bir iş yeri sahibi, ayağa kalkmadığını fark ettiği bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle terör örgütü propagandası yapan çalışanını tekme tokat döven iş yeri sahibi, kişiyi kovdu.

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13 Kasım 2020 Cuma 11:08
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