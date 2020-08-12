10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısında rekor düşüş!

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Küner Mahallesi'nde koronavirüsten 10 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine alınan tedbirler neticesinde vaka sayıları sıfıra düşürüldü.

Geçtiğimiz aylarda vaka sayısı 100'ü bulan İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Küner Mahallesi'nde koronavirüs yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti. Bu durumun ardından mahallede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aylık dönemde bu oran sıfıra düşürülerek mahalle sakinlerinin 'yeni normal'e uygun olarak yaşamları sürdürmeye başladıkları gözlemlendi.

Ünlü YouTuber Bilge Su Işık'ın arabası paramparça oldu!

Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon sosyal medyadan büyük tepki çekti!

'Alevkıran' isimli tay bakıcısından intikamını aldı! Kırılan kafaya dikiş atıldı

Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!