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  3. 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısında rekor düşüş!

10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısında rekor düşüş!

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Küner Mahallesi'nde koronavirüsten 10 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine alınan tedbirler neticesinde vaka sayıları sıfıra düşürüldü.

Geçtiğimiz aylarda vaka sayısı 100'ü bulan İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Küner Mahallesi'nde koronavirüs yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti. Bu durumun ardından mahallede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aylık dönemde bu oran sıfıra düşürülerek mahalle sakinlerinin 'yeni normal'e uygun olarak yaşamları sürdürmeye başladıkları gözlemlendi.

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:47
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