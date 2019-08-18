10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasındaki damat adayı konuştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında çıkan kavgada yaralanan damat adayı, yaşananları İHA'ya anlattı.

Çaydeğirmeni beldesinde ailesiyle ikamet eden İ.G., ailesi ile birlikte bir süre önce tanıştığı S.C.'yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yaşadığı şoku üstünden atamayan damat adayı İ.G. ise olayın ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Bize 15 Ağustos günü "istemeye gel" dediler"

Geçen yıl bir kafede tanışmaları üzerine S.C. isimli genç kız ile evlilik kararı aldıklarını anlatan damat adayı İ.G., genç kızın durumu ailesine bildirmesi üzerine ailenin tepkisiyle karşılaştığını anlattı. Bu sebeple ailelerine bir süre ayrıldıklarını söylediklerini belirten İ.G., yaşanan süreci şöyle aktardı:

"Ben bir kafede tanıştım geçen yıl. Birbirimize telefon numaramızı verdik. Belli bir ay boyunca böyle devam etti. Babasına ilişkimizi söyledi. Babası da kabul etmedi aramızda 10 yaş fark olduğundan dolayı. Kendisi 20 yaşında. Biraz daha böyle ayrıldığımızı söyleyelim, devam edelim dedi. Kendisi ailesiyle Almanya'da yaşıyor. Annesine tekrar ilişkimizi söylemiş, karşı çıkmışlar. Tabii kız da evi terk etmiş. Kendisine ev tutmuş. Sonra babası beni aradı. İkna et geri gelsin dedi. Ben de ikna edince evine geri döndü. 15 Ağustos günü istemeye gel dediler. O gün çiçek ve çikolata aldım. Çikolatayı aldıktan sonra sürekli saat soruyorlar. 19.30-20.00 gibi oradaydık. Meydanda indik. Ailemle birlikte oturdukları yere gittik. Elimizi uzattık, ellerini uzatmadılar. Oturduğumuz alan evin önüydü. Sonra bizi amcası eve davet etti, sonra eve geçtik."

"Babası masanın üzerinden çiçeği alarak yere fırlattı"

Kız evine girdiklerinde yengesinin masanın üzerine çiçeği bıraktığını ancak S.C.'nin babasının çiçeği alarak yere fırlattığını söyleyen İ.G., "Giriş kapısından o arada yengem masanın üzerine çiçeği bıraktı. Kızın babası da masanın üzerinden çiçeği alarak yere fırlattı. Amcası da çiçeği neden attığını sordu. O arada da gelip amcama vurdu. İçeride 8 kişi varmış. Amcaları, dayıları hepsi toplanmış. Hepsi bir anda bana vurmaya başladı. Ben evin bahçesine doğru çıktım. Dedesi omzuma kalasla vurdu. Bahçenin önünde de yine bana saldırmaya devam ettiler. En sonunda da jandarma geldi. Ambulans geldi, beni ve babamı hastaneye kaldırdılar. Babamın kafasında dört dikiş var. Benim de omzumda çatlak var. Çenemde çatlak var. Diz kapaklarımda yaralar var" dedi.

Kendisinin evli olduğu iddialarına da karşı çıkan İ.G., "Ben evli değilim. Ben daha önce bir tarihte boşandım. Ancak sürekli benim evli olduğumu söylüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"Babaannesi evin camını kırdı, "saldırdılar" dedi"

Olay sonrası hastaneye kaldırıldıklarını anlatan İ.G., "Beni ve ailemi hastanelerde müşahede altında tuttular. Bu olaylar olurken jandarma gelmeden kızın babaannesi kendi evinin camlarını kırmaya başladı. Jandarma gelince de evimize saldırdılar dedi. Babası da kızımı kaçırmaya geldiler dedi. Kız kaçırmaya gelen insan çiçekle, çikolatayla mı gelir? 8 kişiden ailecek davacı olduk. Şu an adli süreç devam ediyor. Kamuoyunda hakkımızda olumsuz şekilde yazılıp çizilenler doğru değildir. Doğrusu bu anlattıklarımdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA