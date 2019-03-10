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10 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak.

10 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

13.30 Hatayspor - Eskişehirspor

16.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor

16.00 İstanbulspor - Altınordu

19.00 Gençlerbirliği - Altay

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

15.15 Arel Üniv. Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Çukurova Basketbol - Mersin BŞB

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Karayolları

17.30 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

- Efeler Ligi

14.00 Tokat Bld. Plevna - Maliye Piyango

EVKUR YENİ MALATYASPOR

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak. Açılışa, başkan Adil Gevrek, yöneticiler ve sarı kırmızılı taraftarlar katılacak.

BUZ HOKEYİ

- 2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi Finali

13.10 Buz Adam GSK - Zeytinburnu BSK (Silivrikapı)

- 3'ÜNCÜLÜK - 4'ÜNCÜLÜK MAÇI

17.30 Gümüşpaten - Narmanspor (Ankara)

DHA

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