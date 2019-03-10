10 Mart Pazar DHA Spor Gündemi
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
13.30 Hatayspor - Eskişehirspor
16.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor
16.00 İstanbulspor - Altınordu
19.00 Gençlerbirliği - Altay
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
15.15 Arel Üniv. Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Çukurova Basketbol - Mersin BŞB
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Karayolları
17.30 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları
- Efeler Ligi
14.00 Tokat Bld. Plevna - Maliye Piyango
EVKUR YENİ MALATYASPOR
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak. Açılışa, başkan Adil Gevrek, yöneticiler ve sarı kırmızılı taraftarlar katılacak.
BUZ HOKEYİ
- 2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi Finali
13.10 Buz Adam GSK - Zeytinburnu BSK (Silivrikapı)
- 3'ÜNCÜLÜK - 4'ÜNCÜLÜK MAÇI
17.30 Gümüşpaten - Narmanspor (Ankara)
DHA
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