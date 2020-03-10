10 Mart Salı DHA Spor Gündemi
11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
- Bordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.
16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.
BAŞAKŞEHİR
- Turuncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Boluspor - Adanaspor
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor
PFDK ve TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)
23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)
Kaynak: DHA
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