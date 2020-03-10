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10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.

16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.

BAŞAKŞEHİR

- Turuncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Boluspor - Adanaspor

16.30 Altay - Hatayspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor

PFDK ve TAHKİM KURULU

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

Kaynak: DHA




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