10 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Mayıs 2022 Salı maç programı...

10 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:05

Brisbane Roar - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00

Ajman Club - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Al Urooba - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45

Mechelen - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45

Al Sharjah - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Valencia - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Jönköpings - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Jablonec - Bohemians

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Karvina - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Pardubice - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Kayserispor - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00

Granada - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:05

Inverness - Arbroath

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:30

Young Boys - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundee FC - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Aston Villa - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Genk - Charleroi

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:30

Barcelona - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV