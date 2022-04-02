10 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 10 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 10 Mayıs 2022 Salı maç programı...
10 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:05
Brisbane Roar - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
17:00
Ajman Club - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Al Urooba - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:45
Mechelen - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:45
Al Sharjah - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Valencia - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Jönköpings - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Jablonec - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Karvina - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Pardubice - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Kayserispor - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final
A Spor
21:00
Granada - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:05
Inverness - Arbroath
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:30
Young Boys - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Aston Villa - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Genk - Charleroi
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:30
Barcelona - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV