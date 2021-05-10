10 Mayıs'ta Avrupa Yakasında gerçekleşecek elektrik kesinti listesini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) kendi internet sitesi üzerinden yayımladı. Biz de 10 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı ile bu konuya haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

10 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3895350

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YEN bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 16:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3644347



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 10/05/2021 13:00:00 - 10/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3798316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞGİL, FATİH, KARABEKİR, SÜKÜNET, TÜRKMEN, ÇİÇEK 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah DİKMEN, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, MANAVGAT, SERİK, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 10/05/2021 09:00:00 - 10/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3825319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, NERGİZ sk / ZAFER mah TÜRKBEYİ sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3743316



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah ERDEM, FINDIK, NÜKHET, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3871389

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, YÜZYIL, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKÖZ, BAYRAM 3, BOĞAZ, DOSTELİ, EVREN 1, FATOŞ, FATİH 1, GÜNEŞ, KUŞBURNU, OCAKBAŞI, SERİN, YAŞAMAK, ÇARMIKLI, ÇİSİL sk bölgelerinde 10/05/2021 05:00:00 - 10/05/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3634322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., ATIŞALANI sk bölgelerinde 07/05/2021 11:00:00 - 07/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3889326



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ, ARİF NİHAT, AVCI SULTAN MEHMET, AŞIKLAR, BAHTİYAR, GAMZE, GÜLBAHÇE, HACI HAMDİBEY, NATO, ZİYA ALTINOĞLU, ÇATALCA YOLU, İDRİS GENÇ, ŞEHİT OKTAY ORKAN sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3644338

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., 4., MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 45., 46., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3637325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3832317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, VARDAR, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk / ÇIRÇIR mah 2.DERYA sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3813328

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, PAZVANT sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3676316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 14., 15., 17., 5., SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 10/05/2021 12:00:00 - 10/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3889322

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLI, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK sk / ŞİRİNEVLER mah ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 10/05/2021 10:00:00 - 10/05/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3889339

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 10/05/2021 11:30:00 - 10/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3889340

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BATUR, BAŞAK, BAŞAR, BAŞARAN, BERRAK, BİNGÖL, KAMER, KARDEŞLER, KARTAL, KUTSAL, KUYAÇ, KÜLTÜR, KÜÇÜKTAŞ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAYAR, SOĞANLI, TURAN, YONCA, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BAYRAM, BİNGÖL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, SAYDAM, SELİM sk bölgelerinde 10/05/2021 13:00:00 - 10/05/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3889341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, BAĞCILAR, FERHAT, GÖKÇE, HÜDAVERDİ, KARAMUSTAFAPAŞA, NİLÜFER, REHBER, SERHAT 1, UMUT, ÜLKÜ, İLHAN, ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI, ÇİMEN sk bölgelerinde 10/05/2021 14:30:00 - 10/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3801316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKŞEMSETTİN, ALP, ANADOLU, ARİFE, ATA, BATUHAN, BURAK, CABİR, DURAK, DİLAVER, EFE, EZGİ, FAZİLET, FERMAN, FURKAN, GAZİ, GÖLCÜK, GÜL, GÜLHAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HENDEK, HIZIR, HUZUR, HİCRAN, KAR, KARAKAŞ, KARAMAN, MENZİL, NAR, NİZAM, ONUR, PAŞABAHÇE, PELİN, RUMELİ, SAKİN, SENA, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SORGUN, SOĞUKSU, SÖYLER, SÜRMENE, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, YAĞMUR, YUNUS, ÇAĞRI, ÇETİNKAYA, ŞAHİT, ŞEHNAZ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk / MERKEZ mah FERMAN, KUMRAL sk bölgelerinde 10/05/2021 01:00:00 - 10/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3866321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ANADOLU, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, KAHVECİ, OSMANGAZİ, RUMELİ, SAFA, SANCAK, SARE, SEVGİ, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, YUNUS, ÇAĞRI sk bölgelerinde 10/05/2021 01:30:00 - 10/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3872369

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.GONCAGÜL, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1.ZAMBAK, 1407., 1413., 1421., 1423., 2.SARIGÜL, 4.MENEKŞE, DİNÇ, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 10/05/2021 12:00:00 - 10/05/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3834316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., ALTINTOP ÇIKMAZI. sk bölgelerinde 10/05/2021 08:00:00 - 10/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3832316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 10/05/2021 11:00:00 - 10/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS 2021

NO: 3648335

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 07/05/2021 10:00:00 - 07/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.