10 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
Tam kapanmanın bitimine günler kala İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşayan vatandaşlar, illerinde yaşanacak su kesintileri hakkında bilgi almak için internette araştırma yapmaya başladı. Biz de 10 Mayıs su kesintisi başlığı altında bu kesinti listesini haberimizde derledik.
10 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet sıkça aratılan arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
10 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Erenköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.05.2021 09:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
10 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 12:00:00
Detay: Yakacık mahallesi 3967 caddedeki,(çamlıca ayran yanı)PE 110 boru arızasından dolayi sular kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: 3967 sokak ve civarı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK VE BİR KISMI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 10.05.2021 06:00:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 15:30:00
Detay: FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, TOPÇU MAH. İSTASYON CADDESİ İÇİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA Q110'LUK PE BORU ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ SONUCU PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: TOPÇU MAHALLESİ YÜKSEK KOTLARI
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 10.05.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 20:00:00
Detay: Önder Mahallesi Demirhendek Caddesi içersinde yapılan Kanal İmalatından Dolayı Su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder Mahallesinin bir kısmı( Demirhendek Caddesi İçi)
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 10.05.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 12:00:00
Detay: Koru mahallesi ardıç sokak içindeki 75 lik boru arızasından dolayı sular verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Koru mahallesi ardıç sokak ve civarı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.05.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 5. SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 5 SOKAK VE BİR KISMI
10 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI - CENGİZHAN, ALPASLAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER
10.05.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
1615/15 SOKAK 171 ÖNÜ ARIZA İÇİN
BORNOVA - İNÖNÜ
10.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
769/1 SOKAKDAKI İCİNDE NEYDANA GELEN İCMESUYU BRANSMAN ARZASINDAN DOLAYI 817 SAYAC VANASI KAPALIDIR
KINIK - FATİH
10.05.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ KARPUZLUK SOKAK KARDELEN SOKAK NİMET SOKAK VE DOĞAN SOKAKTA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENEMEN - MUSABEY, KESİK, ÇAVUŞ
10.05.2021 saat 08:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ - KURUCUOVA
10.05.2021 saat 09:20 itibariyle yaklaşık 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ YUKARI KURUCUOVA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALI - 29 EKİM, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL
10.05.2021 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE YAZIBAŞI 'YA SU VERİLEMEMEKTEDİR. .
10 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Yuvacık Yakacık Mah. / Başiskele
10/05/2021 09:15:59 ile 10/05/2021 11:15:22 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Aydınkent Mah. / Başiskele
10/05/2021 09:15:59 ile 10/05/2021 11:15:22 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.