10 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

10 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet sıkça aratılan arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

10 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.05.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

10 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 12:00:00

Detay: Yakacık mahallesi 3967 caddedeki,(çamlıca ayran yanı)PE 110 boru arızasından dolayi sular kesilmiştir.

Etkilenen Yerler: 3967 sokak ve civarı



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK VE BİR KISMI



ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 10.05.2021 06:00:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 15:30:00

Detay: FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, TOPÇU MAH. İSTASYON CADDESİ İÇİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA Q110'LUK PE BORU ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ SONUCU PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: TOPÇU MAHALLESİ YÜKSEK KOTLARI



ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 10.05.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 20:00:00

Detay: Önder Mahallesi Demirhendek Caddesi içersinde yapılan Kanal İmalatından Dolayı Su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Önder Mahallesinin bir kısmı( Demirhendek Caddesi İçi)



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.05.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 12:00:00

Detay: Koru mahallesi ardıç sokak içindeki 75 lik boru arızasından dolayı sular verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Koru mahallesi ardıç sokak ve civarı



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 5. SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 5 SOKAK VE BİR KISMI

10 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI - CENGİZHAN, ALPASLAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER

10.05.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

1615/15 SOKAK 171 ÖNÜ ARIZA İÇİN

BORNOVA - İNÖNÜ

10.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

769/1 SOKAKDAKI İCİNDE NEYDANA GELEN İCMESUYU BRANSMAN ARZASINDAN DOLAYI 817 SAYAC VANASI KAPALIDIR

KINIK - FATİH

10.05.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ KARPUZLUK SOKAK KARDELEN SOKAK NİMET SOKAK VE DOĞAN SOKAKTA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - MUSABEY, KESİK, ÇAVUŞ

10.05.2021 saat 08:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ - KURUCUOVA

10.05.2021 saat 09:20 itibariyle yaklaşık 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ YUKARI KURUCUOVA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TORBALI - 29 EKİM, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL

10.05.2021 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE YAZIBAŞI 'YA SU VERİLEMEMEKTEDİR. .

10 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Yuvacık Yakacık Mah. / Başiskele

10/05/2021 09:15:59 ile 10/05/2021 11:15:22 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Aydınkent Mah. / Başiskele

10/05/2021 09:15:59 ile 10/05/2021 11:15:22 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.