10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz açıkladı: İmam Hatip algısı doğru değil

İngiltere'den ABD Başkanı Donald Trump'a "çok aptal" cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Trump'tan İngiltere büyük elçisine çok sert tepki: Çok aptal biri