ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Türkiye'deki yavru balık üretimine öncülük ediyor. Enstitüde bu yıl sektörün ihtiyacı doğrultusunda 10 milyon yavru balık üretilecek.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki yavru balık üretiminde, enstitünün hemen yanındaki Beymelek Dalyanı'ndan alınan anaçlar kullanılıyor. Dalyandan alınan anaçlar, enstitü havuzlarında yaklaşık 3- 4 ay yüksek proteinli yemlerle besleniyor. Ardından çupra ve levrek anaçlarından yumurta alınıyor. Alınan yumurtalar, laboratuvar ortamında larvaya dönüşüyor. Larvalar, bir süre sonra üretim havuzlarına alınıyor. 2 bin 500 metrekarelik kapalı havuzlarda yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. Yavru balıklar, havuzlarda özel olarak hazırlanan canlı yemler (algler) ve toz yemlerle besleniyor. Yemler, uzmanlarca hazırlanıyor. Havuzlarda beslenen yavruların sürekli boylaması yapılıyor. Yavru balıklar, boyuna göre farklı havuzlara alınıyor. Yavrular yaklaşık 120- 140 gün içinde satışa sunulacak ağırlık olan 1,5 - 2 grama kadar büyüyor. Sektörün isteğine göre yarım gramdan sonra da satışa sunulabiliyor.

9 MİLYON LEVREK, 1 MİLYON ÇUPRA ÜRETİLECEK

Yavru balık üretimi sürecinde, hastalıklar ve beslenme konusunda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yavrular bu anlamda sürekli gözlemleniyor. Üretim miktarı, özel sektörden gelen talep doğrultusunda belirleniyor. Bu üretim sezonunda 9 milyon levrek ve 1 milyon çupra olmak üzere toplam 10 milyon yavru balık üretilecek. Bu üretimden enstitü, yaklaşık 2,5- 3 milyon TL gelir sağlayacak. Satışı yapılan yavrular, özel havuzlu kamyonlarla üretim merkezlerine gönderiliyor. Havuzlarda beslenmeye alınan balıklardan çupralar 12 ayda, levrekler ise 18 ayda porsiyonluk hale geliyor.

'İLK YILLARDA YÜZ BİNLERCE YAVRU BALIK ÜRETİLİYORDU ŞİMDİ MİLYON ADET'

Enstitüdeki yavru balık üretimi sorumlusu, su ürünleri mühendisi İsa Aydın, "Enstitümüzde 1994 yılından itibaren levrek ve çupra üretimi sürdürülmektedir. İlk yıllarda yüz binleri aşan üretim, 2004 yılından itibaren milyon adede ulaşmıştır. Yatırımlarla enstitümüzdeki yavru balık üretim kapasitesi 20- 30 milyonlara ulaştı. 2004 yılından bugüne 90 milyonu levrek olmak üzere 140 milyonun üstünde yavru balık üretildi. Bu sezon 10 milyon civarında balık üretmeyi planlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA