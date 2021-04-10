10 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 10 Nisan 2021 Cumartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Maraşlı" dizisi tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 10 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı...

ATV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Maraşlı

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ