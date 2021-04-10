10 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
ATV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 10 Nisan 2021 Cumartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Maraşlı" dizisi tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 10 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı...
ATV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Maraşlı
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.
(KAYNAK: ATV)