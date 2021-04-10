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10 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Gönül Dağı" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

10 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "7 Numara" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

10 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:05 Böyle Bitmesin
09:05 Yedi Numara
10:10 Tozkoparan İskender 
11:40 Acemi Anneler Stüdyo 
13:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber 
20:00 Gönül Dağı 

10 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Halime'nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm'e her şeyi anlatmış, Gülsüm de bu evliliğe onay vermiştir. Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek'ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?
 
Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?

(KAYNAK: TRT 1)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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