10 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

TV8 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021