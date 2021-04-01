10 Nisan'da hangi sınav var 2021? 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir yandan da Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav uygulanacak. Peki 10 Nisan'da hangi sınav var 2021? İşte detaylar...
10 Nisan'da hangi sınav var 2021? 4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Hafta sonu yasakları geri geldi. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
10 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yeni koronavirüs tedbir kararına göre çok yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Öte yandan yasağın olduğu Pazar günü ÖSYM sınavı gerçekleştirilecek. Peki; 10 Nisan'da hangi sınav var 2021?
10 NİSAN'DA HANGİ SINAV VAR 2021?
10 Nisan 2021 tarihinde 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) uygulanacak.
DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI (GÜNCEL)
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak.
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak
Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır sokağa çıkma yasağı?