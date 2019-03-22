10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karatepe ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 10 numara yağ deposunda meydana gelen patlamada 45 yaşındaki çalışan hayatını kaybederken o anda iş yerinde bulunan 2 çocuğu ise yaralandı.

Olay gece 22.30 sıralarında Karatepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ortağın işlettiği depoda, yanıcı maddelerin parlamasını sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrasında oluşan yangında o anda iş yerinde bulunan Mesut Balande(45) alevler içinde kalarak hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande(21) ise yaralandı.

Patlama sonrası hızla büyüyen alevleri gören çevredeki çalışanlar, hemen yardıma koşarak alevlerin arasından çıkan 2 genci güvenli alana aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı iş yerindeki alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında kontrol altına alınan alevler söndürülürken, yanan iş yeri içinde yapılan incelemede Mesut Balande'nin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve sonrasındaki yangından yaralı olarak kurtulan 2 kardeş ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzlerinde ve vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kardeş, Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Yangında hayatını kaybeden baba Mesut Balande'nin cansız bedeni ise savcı ve polis ekiplerin incelemesi sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde depolanan malzemelerin parlaması sonucu çıktığı iddia edilen patlama ve sonrasındaki yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA