10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Ocak 2022 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
10 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
10 OCAK 2022 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Baba Hindu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Deliha
10 OCAK 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
10 OCAK 2022 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
10 OCAK 2022 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
10 OCAK 2022 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Diriliş TV'de ilk - Yabancı Sinema
10 OCAK 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.15 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
10 OCAK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Alparslan: Büyük Selçuklu
23:25112 Acil Çağrı
10 OCAK 2022 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:30 Anadolu Arkeolojisi
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:45Sinema +
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:002021 Kültür Sanat Yıllığı
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
16:15Renkler
16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30İzler Suretler
17:45Geleneksel Kıyafetler
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00Evliya Çelebi
19:45Fotoğraflar
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Yeryüzleri
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: İnsanın Esareti (Of Human Bondage)
23:30Bizim Resmimiz