10 Ocak bugün hangi diziler var? |10 Ocak Cuma yayın akışı
10 Ocak Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ocak Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
10 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ocak Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Ocak Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 Ocak Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 KURULUŞ OSMAN
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN
22.30 HERCAİ
01.50 SON DURAK
10 Ocak Cuma KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR (TKR)
23:15 TAKSİ 5
01.15 TAKSİ 5
10 Ocak Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 WARCRAFT
22.30 WARCRAFT
00.45 ÇOCUK
10 Ocak Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:15 HER ŞEY MÜMKÜN
10 Ocak Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 ŞEVKAT YERİMDAR
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 ÇİÇERO
22 :45 GİT BAŞIMDAN
00.45 BAYRAM ABİ
10 Ocak Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
11:45 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19.00 Ailecek Şaşkınız
21:00 Ekşi Elmalar
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
10 Ocak Cuma TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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