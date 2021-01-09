10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, tebrik mesajları 2021
Dokuz patron olayı'nın ardından ortaya çıkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sosyal medyadan mesaj yayınlamak isteyenler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, tebrik mesajları 2021 başlığıyla internetten bilgi almaya çalışıyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, tebrik mesajları 2021 şu sıralar internet mecrasından çokça aratılanlar arasına girdi. Bİz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır.
“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar vermişlerdir. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA, TEBRİK MESAJLARI 2021
Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SÖZLERİ
"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk
Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason
Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt
Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. - Jefferson
Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz. A. Brisbane
İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.
Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. - Napoleon
Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. - Wendel Phillips
Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. - M. Kemal Atatürk
Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. - M. Kemal Atatürk
Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. - Abd Anayasası.
Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. - M. Kemal Atatürk
Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk
Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
"Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan' yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum."(M. Kemal Atatürk) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ŞİİRİ
Gazeteciler Günü
Dünyanın her yerinden,
Haber getirir bize.
Okur da öğreniriz,
Nerde ne olmuş diye.
Bir bakarsın savaşta
Her zorlukla yarışır
Bir ateş ortasında,
Gece gündüz çalışır.
Elinde kalem kağıt,
Nasıl da hızlı yazar.
Bazı gün de sırtında,
Kamera ile gezer.
Görevi toplamaktır,
İyi- kötü haberi.
Tarafsız yorum yapar,
Hiç üzmez kimseleri.
Gazeteci yorulmaz.
Bazı gün hiç uyumaz.
O işini çok sever,
Kimselere darılmaz.
Bir Gazeteci Aranıyor
Hayatını ve yüreğini bu yola adamış nice ölümsüz gazetecilere saygı ve sevgilerimle
Bir hayat sayfası bu
Yorgun çürümüş yalanlardan
Suya yazılmış yazılardan
Üzerindeki yıllanmış tozlardan
Ve gündelik yaz- bozlardan
Üç günlük aşklar
Keyifli mekanlar
Yemek tarifleri
Gece kulüpleri
Ziyafetler
Kıyafetler
Rezaletler
Ve en acısı
Faili meçhul cinayetler
Katil kim
Suçlu kim
Günahkar kim
Yok mu bu izi sürecek bir yürek
Kalemler mi kırıldı
Canlar mı bu kadar ürkek
Ne hayattan
Ne sanattan bir haber
Varsa yoksa bir magazin -bir spor
Aşkta ve sporda sadece skor
Siyaset kapalı kapılar ardında
Ötesini ne sen söyle
Ne de bana sor.
İsyanım bir çığlık gibi duruyor yüreğimde
Ve gittikçe büyüyor
Ekmekler bile küçüldü-insancıklar gibi
Çocuklar uçurumun eşiğinde
Kapkaç yaşıyor
Ve hayat
Bizimle son dansını ediyor
Gel gör ki
İpi kopmuş çivisi çıkmış bu dünyada
Hala herkes bambaşka bir rüyada
Nerede
Bu kırık dökük
Bu rezil bu boynu bükük
Bu umut düğmeleri sökük
Hayatı tamir edecek bir tamirci
Nerede
İnsanlığa
Yaşam sevinci
Verecek bir gazeteci
İşte bütün yürekler sokaklarda
Çığlık çığlığa haykırıyor
İnsanlık adına
Yarınlar adına
Doğmamış çocuklar aşkına
Böyle
Yüzlere
Binlerce
On binlerce gazeteci aranıyor.
Ahmet Selçuk İlhan
Gazeteciler Marşı
Vatanın en bilinçli, aydın habercisiyiz,
Yurttaşların gözüyüz, kulağıyız, sesiyiz;
İlkeli ve tarafsız, bağımsız kitlesiyiz
Cumhuriyetimizin, sarsılmaz bekçisiyiz.
10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,
Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.
Halka sorumluluğu, en önlerde tutarız,
Doğru haberciliğe, yürekten can atarız;
Sıcak, soğuk bilmeyiz; her ortamda yaşarız
Afet,savaş demeyiz; her göreve koşarız..
10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,
Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.
Naim Yalnız
Gazetecilik
Gazetecilik, yürek ister
Objektif olmayı gerektirir
Gazetecilik fedakarlık ister
İnançla, azimle çalışmayı gerektirir.
Gazetecilik, apayrı bir meslektir
Avantaj ve dezavantajları vardır
Hem para hem itibar kazandırır
Bazen her ikisini de bazen de hayatı kaybettirir
Gazetecilik,faydalı kullanılmalıdır
Yoksa toplumsal boyutta derin yaralara yol açar.
Hakan Kul
Gazetecinin Yüreği
Evet
Güzel günlerdi
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...
Yaşamak adına verdiğimiz kavgada
Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı
Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte
Bazen kızarak
Bazen sabırla ve umutla
Koparmadan gülleri
Kimsenin yarasına tuz basmadan
Karşılıksız fedakarlıklarla
Birbirimizi omuzladığımız
Zor günlerdi
Güzel günlerdi arkadaşım
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...