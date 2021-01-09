İlk olarak 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmaya başlanan Çalışan Gazeteciler Günü'ne kısa bir süre kala 'Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki 10 Ocak neden çalışan gazeteciler günü olarak kutlanıyor? Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı?

10 OCAK NEDEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

Türkiye'de, basın emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan 212 Sayılı Basın Yasası'nın 1961'de yürürlüğe girdiği gün olan 4 Ocak 1961'de kabul edilip 10 Ocak 1961'de, "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanıyor.

"İş sözleşmelerinin yazılı yapılması", "sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması"nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşılanınca bu yasayla kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete sahibi, "212 sayılı Yasa" ve "Basın İlan Kurumunun Oluşmasına İlişkin 195 sayılı Yasa"nın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bildiriye imza attı ve gazetelerin baskısını 3 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.

"9 Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen bu olayın üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdi ve 'Basın gazetesi' 11 Ocak'ta faaliyetine başlayıp 3 günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü.

Bu tarihi olayın ardından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" ismini aldı.