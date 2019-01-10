10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? Yoğun kar yağışının şiddetinin arttığı son günlerde bir çok ilde de eğitimde aksaklıklar meydana geldi. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalması ile öğrencilerde bugün okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı. Son olarak Van, Bingöl ve Ordu'dan tatil haberi geldi. Detaylar haberimizde...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?





İŞTE 10 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

VAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Van’ın Çatak ve Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

BİTLİS'TE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

GAZİANTEP'TE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taşımalı eğitim gören okullar, kar nedeniyle bir gün tatil edildi. Nurdağı ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle ilçe kırsalında taşımalı eğitim verilen 26 okula bir gün süre ile ara verildi. Öte yandan ilçedeki kırsal mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. 26 mahallede temizleme çalışmalarına rağmen zaman zaman yollarda kar nedeniyle ulaşıma kapanıyor.

KARS'TA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

NİĞDE'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Niğde‘de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi. Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.



ORDU'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verileceği belirtildi. Açıklamada, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde de yarın eğitime ara verileceği ifade edildi. Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır" denildi.

AKSARAY'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Aksaray'da aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi.

MARDİN'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Mardin’in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.

AĞRI'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Yoğun tipi dolayısıyla yol açma çalışmalarının yapılamadığı bildirilen açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.