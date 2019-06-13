10. Quality ödülleri sahiplerini buldu
Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı.
Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu.
Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.
Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle "Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
Gecede bu sene "En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise "En Quality Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Gecede ödül alan isimler şöyle:
Sanat ödülleri
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer
Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan
Onur Ödülü: Uğurkan Erez
En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova
En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık
En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman
En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir
En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar
En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun
Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho
En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan
İş dünyası ödülleri
Quality Onur Ödülü: Hayati Babaoğlu
En Quality Turizm Yatırımcısı: Merit International
En Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta Svilengard
En Quality Turizm Oteli: Azka Otel- Bodrum
En Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba Clinics
En Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun
En Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent Tıraş
En Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak Telli
En Quality Girişimci İş Kadını: Neslim Güngen
En Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen Denizcilik
En Quality Vakıf: TOÇEV
En Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre Gül
En Quality Yabancı Yatırımcı: Nolte
En Quality Modacı: Nur Yerlitaş
En Quality Davet Mekanı: Portaxe
En Quality Balık Restoranı: Atlas Balık
Medya ödülleri
En Quality Haber Merkezi: Fox Haber
En Quality Gazete Eki: Kelebek
En Quality Gazeteci: Yüksel Aytuğ
En Quality Magazin Programı: Magazin D
En Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana Sert
En Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan
Kaynak: İHA
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