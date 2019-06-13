10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu.

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.

Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle "Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

Gecede bu sene "En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise "En Quality Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Gecede ödül alan isimler şöyle:

Sanat ödülleri

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer

Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan

Onur Ödülü: Uğurkan Erez

En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova

En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık

En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman

En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir

En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun

Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho

En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan

İş dünyası ödülleri

Quality Onur Ödülü: Hayati Babaoğlu

En Quality Turizm Yatırımcısı: Merit International

En Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta Svilengard

En Quality Turizm Oteli: Azka Otel- Bodrum

En Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba Clinics

En Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun

En Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent Tıraş

En Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak Telli

En Quality Girişimci İş Kadını: Neslim Güngen

En Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen Denizcilik

En Quality Vakıf: TOÇEV

En Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre Gül

En Quality Yabancı Yatırımcı: Nolte

En Quality Modacı: Nur Yerlitaş

En Quality Davet Mekanı: Portaxe

En Quality Balık Restoranı: Atlas Balık

Medya ödülleri

En Quality Haber Merkezi: Fox Haber

En Quality Gazete Eki: Kelebek

En Quality Gazeteci: Yüksel Aytuğ

En Quality Magazin Programı: Magazin D

En Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana Sert

En Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan

Kaynak: İHA